Около 70 гектаров в Ленинском округе расчистят от борщевика в 2025 году

Первый этап борьбы с борщевиком Сосновского продолжается в Ленинском округе. Работы проводят за счет местного бюджета.

Устранить ядовитый сорняк планируют на 67 гектарах территории, которая находится в муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Места его произрастания есть на интерактивной карте на геопортале Подмосковья.

«В 2025 году на большинстве пораженных участков предусмотрена химическая и комбинированная обработка. Из-за обильных осадков в первой половине мая сроки пришлось перенести, иначе дожди смыли бы раствор с растений. Поэтому сейчас приступили к работе интенсивными темпами, чтобы не допустить фазы цветения вредоносного растения», — отметил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Обработку также выполнят сотрудники «Мосавтодора», «Мособллеса», «РЖД» и представители частных компаний.