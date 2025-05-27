Около 7 тысяч урн отремонтировали и покрасили в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Чистота населенных пунктов Подмосковья напрямую зависит от состояния уличных урн. С начала года в регионе в порядок привели 6729 баков.

В ходе эксплуатации на урнах появляются трещины, вмятины, ржавчина. Кроме того, баки забиваются мусором и теряют первоначальный вид.

Больше всего объектов починили в Балашихе — 433, еще 396 отремонтировали в Раменском, а 352 — в Пушкинском округе.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области внимательно следят за состоянием уличных урн, а ответственные службы устраняют дефекты сразу после их обнаружения.