Около 7 тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплаты взамен участков

Многодетные семьи из Подмосковья могут получить денежную выплату в размере 400 тысяч рублей взамен земельного участка. Этой возможностью уже воспользовались более 6,6 тысячи раз.

Многодетные семьи могут получить выплаты в качестве альтернативы земельным участкам с 2024 года. В общей сумме им уже предоставили более 2,7 миллиарда рублей.

Получить поддержку могут семьи с постоянной регистрацией родителей в Подмосковье не менее 10 лет.

«По просьбе многодетных семей мы предложили альтернативу земельному участку — денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Сегодня ее получили уже около семи тысяч семей региона, при этом весь процесс оформления полностью переведен в цифровой формат», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для получения выплаты нужно загрузить документы в электронном виде. Отслеживать статус заявки можно онлайн.