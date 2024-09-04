Около 7 тысяч льготников из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях летом

Около семи тысяч льготников прошли реабилитацию в санаториях за лето. Всего с начала года там отдохнули свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, пройти бесплатную реабилитацию могут дети-инвалиды, а также пенсионеры с низкими доходами. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, процесс получения путевок полностью перевели в цифровой формат.

«За лето порядка семи тысяч подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. Всего с начала года мы обеспечили бесплатными путевками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тысяч льготников, а процесс получение путевки перевели в цифру», — рассказала она.

В министерстве добавили, что путевки предоставляют на основе очередности. Система распределяет их автоматически. Подать заявку можно по ссылке.

Как отметили жители, такая мера поддержки помогает восстановить силы и укрепить здоровье.

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