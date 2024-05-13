Около 7 тысяч человек посетили выставки в Химках весной | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:01 Около 7 тысяч человек посетили выставки в Химках весной Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

С начала весны экспозиции в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках посетили семь тысяч человек. Самой популярной стала фотовыставка «Женское дело» с портретами химчанок, работающих в сложных профессиях.

Музейно-выставочный комплекс «Артишок» регулярно радует жителей интересными мероприятиями и экспозициями. Например, одна из последних — «Величие: страна и люди». Уже две тысячи посетителей ознакомились с представленными на ней работами. Их на выставке — свыше 200.

Реклама

Также свыше 2,5 тысяч человек посетили выставку победителя конкурса «Типичные Химки» Натальи Алексеевой. Она представила живописные пейзажи округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».