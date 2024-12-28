Около 6500 автобусов выйдут на линию в Одинцове в новогодние праздники

В расписание общественного транспорта Подмосковья внесли изменения, чтобы жители и гости региона могли комфортно передвигаться в праздники. Всего на маршруты выйдут 6500 автобусов, среди которых 4500 будет обслуживать компания «Мострансавто».

С 28 по 31 декабря транспорт будет курсировать по расписанию буднего дня, а с 1 по 8 января перейдет на субботний график. Особое внимание уделили ночному времени: в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут работать до трех часов утра, чтобы все желающие смогли добраться домой после праздничных мероприятий.

Электрички также будут ходить по специальному расписанию. С 28 декабря поезда Центральной пригородной пассажирской компании, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Московской железной дороги будут следовать по графику пятницы, с 29 декабря по 7 января — по субботнему расписанию, 8 января — по воскресному, а 9 января — по графику понедельника. Кроме того, с 27 декабря по 9 января на маршруты выйдут дополнительные поезда, чтобы обеспечить комфорт пассажиров.

Для удобства жителей столичного региона в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января продлят время работы Московских центральных диаметров. Пассажиры смогут воспользоваться этим видом транспорта до трех часов ночи, что особенно актуально для тех, кто планирует посетить праздничные мероприятия или вернуться домой после встречи Нового года.