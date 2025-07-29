Около 65 участков дорог отремонтируют в Истре до конца сентября

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Более 60 километров дорожного полотна обновят в этом году в Истре. Уже заменили почти половину объема из запланированного.

Недавно закончили работу на 10 участках. Их общая протяженность составила более 19 километров.

Полотно заменили на улицах Ногина, Железнодорожной и Гражданской в Дедовске, «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково», «Истра — Вельяминово — Давыдовское», «Волоколамское шоссе — д/о „Снегири“, „ММК — Духанино — Андреевское — Истра“.

Сейчас дорожные службы обновляют участок Волоколамского шоссе, проходящий через центр Истры. Ранее также сняли старый асфальт на улицах Босова и Юбилейная. Общая протяженность обоих участков составляет 3,3 километра.

В ближайшие дни уложат новое покрытие. Отметим, что в план ремонта вошли как региональные, так и муниципальные автодороги.

Работа выполняется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».