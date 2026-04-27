Около 640 жителей Воскресенска написали «Диктант Победы»

В этом году в муниципалитете работали 22 площадки. Также все желающие могли пройти тестирование онлайн на официальном сайте. Основная часть вопросов была посвящена 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова — полководца, который остановил продвижение фашистов под Москвой. Именно битва за столицу стала переломным моментом войны и положила начало Великой Победе.

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф акцию поддержал глава округа Алексей Малкин. Вместе с ним диктант написали депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, окружные депутаты, активисты «Молодой Гвардии» и представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Алексей Малкин подчеркнул, что акция — это не просто проверка знаний, а общая ответственность за сохранение правды о подвиге народа-победителя. По его словам, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно, чтобы молодежь знала цену Победы. Память о героях прошлого и настоящего — основа национального единства.

Федеральные победители акции получат приглашение на Парад Победы на Красной площади. Абитуриенты, набравшие максимальный балл, будут награждены дипломом финалиста, который дает преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.