Около 600 жителей Мытищ прошли обследования в Дни семейного здоровья

С начала года в Дни семейного здоровья обследования прошли около 600 жителей Мытищ. В ближайшее время проверить организм можно будет 1 июня.

День семейного здоровья пройдет 1 июня в поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4 на улице Воровского. По словам заместителя главного врача по педиатрической помощи Светланы Архиповой, в детской поликлинике осмотр будут проводить педиатр, невролог, оториноларинголог и специалист УЗИ.

«Отрадно, что именно в День защиты детей все желающие смогут пройти узкопрофильных специалистов. Здоровье детей для нас всегда в приоритете», — отметила она.

Во взрослой поликлинике № 1 можно будет пройти диспансеризацию: сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, получить консультацию терапевта. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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