Около 600 видеокамер установили на детских площадках в Химках

Новые системы видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках. Всего по программе «Безопасный регион» около 600 камер уже оборудованы на игровых городках.

Безопасности на детских площадках в городском округе уделяют большое внимание. Видеонаблюдение, которое ведется круглосуточно, помогает предотвратить хулиганство.

«Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на детских, игровых и спортивных, а также контейнерных площадках Химок. Всего в городе расположено 783 детских площадки. На данный момент камерами оснастили 597 игровых», — поделился специалист управления территориальной безопасности Максим Иванов.

Всего в округе установлено более шести тысяч камер видеонаблюдения. Программа «Безопасный регион» продолжает реализовываться в Химках: до конца года на территории муниципалитета планируют установить еще более тысячи систем в местах массового скопления людей.

Напомним, что программа «Безопасный регион» создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году.

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