Около 600 уличных фонарей заменили в Истре с начала года

С января по март специалисты провели работу по модернизации и ремонту освещения в округе. 586 старых уличных фонарей поменяли на современные аналоги.

Освещение обновили в Истре по адресам: Юбилейный проезд, улица Советская, дом № 34 и № 32а, Воскресенская площадь, улица Московская, улица Народного Ополчения дом № 2а, в Дедовске на улице Энергетиков, в Дарне на улице Солнечной у дома № 13, в Курсакове у дома № 1, в Синеве на улице Заовражной, в Юрьеве у дома № 3, в Котереве у дома № 14, в Надеждине у дома № 33, в Обушкове у дома № 22, в Крюкове на улице Центральной, в Рожнове у дома № 15, в Октябрьском на улице Центральной, в Алехнове у дома № 73, в Бужарове на улице Школьной, в Брыкове (от дома № 37 до № 51).

По 10 адресам отремонтировали светильники без замены конструкции. Кроме того, восстановили 12 участков линий электропередач и заменили 65 дополнительных устройств для освещения.