Около 600 тысяч кубометров снега убрали с дорог Подмосковья за зиму

Зима в Московской области выдалась аномально теплой, однако на территории региона бушевали метели и было более 20 переходов через 0 градусов. За минувшие три месяца дорожные службы вывезли 600 тысяч квадратных метров снега.

Около 2,4 тысячи дорожных рабочих и свыше 2,6 тысяч единиц спецтехники принимали участие в обеспечении безопасного проезда по дорогам Подмосковья.

«За три зимних месяца дорожники провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог и вывезли 600 тысяч кубометров снега, из них 100 тысяч кубометров – с региональных дорог", – пояснил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Специалисты продолжают круглосуточно наблюдать за ситуацией, чтобы при резкой смене погоды оперативно обеспечить безопасность движения.

В марте дорожные службы начнут приводить инфраструктуру в порядок после зимы.