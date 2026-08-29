Около 600 школьников приняли участие в летней трудовой программе в Серпухове

28 августа в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялось торжественное закрытие летнего трудового сезона, в котором приняли участие порядка 600 школьников. За лето на благо муниципалитета работали смены трудового лагеря и более 100 трудовых бригад, занимаясь благоустройством парков, скверов, набережных, а также работой в библиотеках, музеях, уходом за территориями школ и участками, прилегающими к городским храмам.

Трудовой сезон сочетал полезную деятельность и насыщенную культурную программу. Помимо работы, ребята посещали экскурсии, знакомились с профессиями и участвовали в благотворительных акциях. Программа была направлена на всестороннее развитие подростков и их вовлечение в общественно полезную деятельность.

Важной составляющей проекта стало получение первого профессионального опыта. Подростки на практике ознакомились с порядком оформления трудовых договоров, перечнем необходимых документов для официального трудоустройства и механизмами юридической защиты своих прав. Заработная плата выплачивалась из средств местного бюджета при дополнительной материальной поддержке Центра занятости населения.

На церемонии закрытия отличившимся участникам вручены благодарственные письма. Директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина отметила высокую социальную значимость проекта: «Радует, что ребята не только находят полезную занятость, но и перенимают важные жизненные ценности. Попробовав труд на себе, они начинают иначе относиться к чистоте в городе и к окружающему пространству. Для многих это стал не только способ заработка первых денег, но и важный урок ответственности и уважения к чужому труду. Мы видим, как молодежь взрослеет и растет над собой за этот период. Будем ждать еще больше желающих в следующем году!».