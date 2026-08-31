Около 600 парковочных мест обустроят в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе

Возможность решения вопроса с дефицитом парковочных мест для жителей микрорайона Новое Измайлово рассмотрят в администрации городского округа Балашиха. Уже подобраны варианты.

Одно из предложений — размещение парковки ориентировочно на 500–600 машиномест на земельном участке с кадастровым номером 50:15:0011214:4, принадлежащем техническому центру «Радиотехнология».

Пока речь идет именно о проработке варианта — необходимо решить все организационные и земельные вопросы. При этом существующая организация дорожного движения в Новом Измайлове соответствует утвержденному проекту: дорожные знаки, разметка и другие элементы обустройства дорог размещены в соответствии с требованиями.

Вопрос обеспечения жителей парковочными местами остается на контроле. Администрация продолжает проработку возможного решения.