Около 600 ординаторов МОНИКИ имени Владимирского в этом году сдали госэкзамены

Около 600 ординаторов МОНИКИ имени Владимирского в этом году успешно сдали государственные экзамены. Факультет усовершенствования врачей готовит медиков по 45 специальностям. Осенью после получения дипломов молодым докторам предстоит пройти специализированную аккредитацию.

По словам декана факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяны Чернявской, медики повышают квалификацию по терапевтическим, хирургическим, стоматологическим специальностям, а также по педиатрии. Ежегодно выпускаются молодые специалисты — готовые врачи, профессионалы своего дела.

«Наша задача — за два года максимально подготовить ординаторов к реалиям работы. Практической части обучения уделяется особое внимание — все полученные знания отрабатывают на клинических базах и в аккредитационном центре МОНИКИ имени Владимирского», — рассказала Чернявская.

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