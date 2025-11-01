Около 600 миллионов рублей выделили на поддержку бизнеса в Химках в 2025 году

В рамках проекта «Единой России» по импортозамещению в Химках активно развивается малый и средний бизнес. На мебельной фабрике создано 200 рабочих мест, а за год предприятие реализовало более 100 комплексных проектов.

Примером успешной реализации программы стала местная мебельная фабрика, которая за 13 лет работы доказала конкурентоспособность российского производства. Предприятие специализируется на создании мебели из натурального дерева и камня для частных и корпоративных клиентов.

«Данная организация попадает под программу возмещения затрат на покупку оборудования до 10 миллионов рублей. В этом году они приобрели новые станки, и уже в следующем смогут компенсировать часть расходов», — пояснил исполняющий обязанности руководителя МКУ «Малый бизнес Химки» Рамил Джаннатов.

Также, чтобы усилить финансовую устойчивость предприятие планирует вступить в реестр социального предпринимательства — программа, которая позволяет вернуть до 85 % затрат на аренду (максимум — 2 млн рублей).

«Наша задача — создать все условия, чтобы местный бизнес мог уверенно развиваться, увеличивать производство и создавать новые рабочие места. Уверен, что благодаря слаженной работе администрации, депутатского корпуса и реализации партийных проектов «Единой России» мы сможем и дальше помогать нашим предприятиям расти. Поддержка предпринимательства — это инвестиция в благополучие нашего округа», — заявил муниципальный депутат Николай Томашов, куратор партийного проекта.

В Химках зарегистрировано более 22 тысяч субъектов бизнеса. На их поддержку из регионального бюджета в этом году направлено 600 миллионов рублей. Успех мебельной фабрики демонстрирует, что при грамотной государственной поддержке российские предприятия способны динамично развиваться и вносить вклад в экономику округа.