Расчистка улиц и дворов после мощного снегопада продолжается в Солнечногорске. Из 946 километров автомобильных трасс коммунальные службы очистили уже 580, а завершить цикл уборки планируют до конца суток.

Сотрудники учреждения «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» проводят работы поэтапно. В первую очередь расчищают внутридворовые проезды, дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Далее работы ведутся у социальных объектов, школ и детских садов, а после рабочие переходят к дворовым территориям, парковкам и детским площадкам.

Первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов сообщил, что с 1 января все дороги округа будет обслуживать только МБУ «ДЕЗ», штат по содержанию дорог будет увеличен.

«Наши службы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность движения и оперативно устранить последствия непогоды», — подчеркнул Виталий Тушинов.

В случае чрезвычайных ситуаций — упавших деревьев, отключения электроэнергии или других происшествий — жителям следует немедленно сообщить о них по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию администрации: 8 (800) 201-67-47.