Около 600 килограммов гумпомощи отправили из Красногорска на Луганское направление

Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья и центр помощи спецоперации «Забота» собрали почти 600 килограммов гумпомощи. Они предназначаются для бойцов СВО в составе штурмовых батальонов на Луганском направлении. Груз доставят военным в рамках губернаторского проекта «Доброе дело».

«Внутри все, о чем нас просили земляки: дизельные генераторы, станции связи, приборы ночного видения и солнечные панели, газовые баллоны и строительные инструменты, а еще флисовые кофты, сшитые героическими женщинами нашего центра помощи СВО „Забота“», — прокомментировал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

В этом же месяце ассоциация помогла Курской области. В пункты временного размещения организация отправила 800 килограммов гуманитарной помощи со всеми предметами первой необходимости. Также в Курск передали сладости и детские игрушки.