Около 60 школьников приняли участие в фестивале ГТО в Солнечногорске

Муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» провели на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. В соревнованиях приняли участие порядка 60 ребят из семи команд, представляющих разные школы округа.

Состязания провели в командном и личном первенстве. Это был отборочный этап для областного фестиваля ГТО, который пройдет 26 апреля в Мытищах. По итогам соревнований сформируют команду из лучших участников, которые представят Солнечногорск на региональном уровне.

«Фестиваль ГТО — это отличная возможность для школьников продемонстрировать свои спортивные достижения и представить Солнечногорск на областном этапе. Поддержка здорового образа жизни и развитие спорта среди молодежи — одни из наших приоритетов», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Отметим, что сдача нормативов ГТО продолжается во всех школах округа. Это важный показатель физической подготовки учащихся, а для выпускников — отличная возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.