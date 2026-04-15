Около 60 площадок организуют в Балашихе для «Диктанта Победы»

В 2026 году усадьба станет центральной площадкой «Диктанта Победы» в Балашихе. Мероприятие посвятят 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Кроме того, для написания диктанта подготовят школы, библиотеки и колледжи — они примут сотни участников.

Председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов рассказал, что диктант проводят ежегодно с 2019 года в рамках партийного проекта «Историческая память». Акция впервые прошла 7 мая в честь 74-й годовщины Великой Победы и тогда объединила более 150 тысяч участников из 24 стран. Сегодня диктант стал важной частью патриотического воспитания и объединяет разные поколения.

Для многих семей участие в акции уже стало доброй традицией. Многодетная мама Оксана Ромашова рассказала, что ее младший сын пойдет во второй класс в сентябре, дочь — в шестой, а старший сын уже закончил школу. Она готовится к урокам истории вместе с детьми, они часто смотрят историческое кино. Оксане интересно проверить, достаточно ли ее знаний для такого серьезного испытания, и она считает, что «Диктант Победы» покажет результат.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов о ключевых сражениях и героях войны. В Балашихе с каждым годом растет число желающих проверить свои знания, акция привлекает все больше молодежи. Написать диктант может любой желающий, независимо от возраста и подготовки.