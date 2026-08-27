Около 60 молодых педагогов начнут работу в Раменском округе с 1 сентября

Новые специалисты приступят к работе в школах и детских садах муниципалитета в новом учебном году. 11 человек начнут свой трудовой путь в школе № 9.

Учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, технологии, а также воспитатели дошкольных отделений и групп продленного дня будут заниматься образованием детей в Раменском муниципальном округе. Новые кадры выпустились из ведущих вузов, среди которых и местный Гжельский государственный университет.

Молодые специалисты смогут получить компенсацию аренды жилья, а также воспользоваться программами «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека» и «Земский учитель». Для них предусмотрены и финансовые выплаты: они составят 50 000 рублей по окончании первого года работы и 100 000 рублей — после второго года. Дополнительно будут выплачиваться ежемесячные муниципальные надбавки в течение первых трех лет работы.