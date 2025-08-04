Около 60 камер установят на контейнерных площадках в Чехове и Подольске

В июле региональный оператор Чеховского кластера закупил около 60 камер видеонаблюдения. Их устанавливают на контейнерных площадках в Чехове и Подольске.

В Подольске уже смонтировали более 30 камер с обзором 360 градусов и возможностью передачи видео по беспроводной связи. Установка продолжается и в Чехове — там оборудование появится на 18 участках, где чаще всего возникают проблемы с мусором.

«С целью усиления контроля за состоянием контейнерных площадок внедряем систему мобильных видеокамер. Особое внимание уделяем точкам, находящимся в „красной зоне“ по количеству зафиксированных несанкционированных сбросов и перенакоплений отходов. Пилотный проект позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на КП и оперативно реагировать на возникающие вопросы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Новые камеры помогут следить за тем, как накапливаются и вывозятся твердые коммунальные отходы. Также с их помощью будут выявлять тех, кто нарушает правила, например, выбрасывает мусор не по графику, устраивает свалки или поджигает отходы.

Вся информация о нарушениях будет напрямую поступать региональному оператору и в администрацию. Это позволит быстрее устранять навалы и предотвращать действия нелегальных перевозчиков мусора.