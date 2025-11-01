Около 60 домов обработали в октябре от насекомых и грызунов в Истре

Две управляющие компании — АО «Истринская теплосеть» и МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» — провели в октябре санитарно-гигиенические обработки на территории примерно 60 адресов. Специалисты выполнили дератизацию и дезинсекцию в подвалах и мусоропроводах многоквартирных домов Истры, Дедовска, Павловской Слободы и других населенных пунктов округа.

АО «Истринская теплосеть», которая ежемесячно обеспечивает санитарную безопасность 165 многоквартирным домам, в октябре выполнила работы на 50 адресах. Дератизацию проводили на улицах Юбилейная, Большевик и 25 лет Октября. Дезинсекция велась на улицах Босова, Ленина, а также на 9-й Гвардейской дивизии. Кроме того, обработали дома на Воскресенской площади, на улицах Советская, Адасько, Урицкого, Первомайская и в Рабочем проезде.

Параллельно специалисты МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» выполняли работы и в других населенных пунктах. В октябре они провели дератизацию по 10 адресам.

Мусоропровод также часто становится источником распространения грызунов и тараканов. Для поддержания чистоты в доме собственники могут инициировать консервацию сооружения через общее собрание жильцов в онлайн-формате на официальном портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

По всем вопросам можно круглосуточно обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний: МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» по телефонам 8-498-317-73-28 и 8-995-794-20-92, а также АО «Истринская теплосеть» по телефонам 8-991-650-68-80 и 8-977-115-76-74.