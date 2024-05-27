Около 6 тысяч зрителей посетили фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

XXIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» завершился в Чехове. В этом году спектакли посетили более шести тысяч человек.

Как рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, постановки «Мелиховской весны» увидело множество людей. С каждым годом количество зрителей растет, ведь интерес к Чехову огромен не только в России, но и за рубежом.

«Подмосковное Мелихово — место притяжения, место, где родились великие произведения, известные во всем мире, мы видим, с каким уважением и трепетом относятся к нему приезжающие сюда гости из других регионов, других стран. Развивать этот фестиваль — значит укреплять культурные мосты, которые в любые времена должны оставаться прочными», — пояснил Кузнецов.

На фестивале свои спектакли представил 21 коллектив из разных регионов Росси, а также из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Зрители также увидели постановки по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.

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