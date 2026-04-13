Около 59 тысяч жителей Подмосковья оформили самозанятость с начала года

КОличество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 5% за первые три месяцев этого года. Сейчас их общее число превышает 1,1 миллион.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в этом году самозанятость уже оформили 59 тысяч человек.

«По итогам первого квартала этого года количество самозанятых в Подмосковье составило 1 148 785 человек. Таким образом, в этом году в регионе уже зарегистрировано более 59 тысяч самозанятых. Это на восемь тысяч больше, чем годом ранее», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что самозанятые — активные участники госзакупок. В прошлом году около тысячи из них стали поставщиками товаров и услуг для госкомпаний. Общий объем закупок составил около 1,75 миллиарда рублей.

Самозанятые в Подмосковье также могут получить поддержку и услуги центра «Мой бизнес». Узнать об этом больше можно на инвестиционном портале.