Около 500 жителей Подмосковья зарегистрировали питомцев онлайн за месяц

Сервис онлайн-регистрации домашних животных запустили в Подмосковье месяц назад. За это время им воспользовались около 500 человек.

За месяц через «Госуслуги» поступило 470 заявок. Из них 452 — на регистрацию, пять — на внесение изменений в данные владельца и восемь — на снятие животного с учета.

Процедура также доступна для питомников, СНТ, гаражных кооперативов и предприятий.

«Владельцу достаточно убедиться, что питомец чипирован, подготовить фотографии животного анфас и страниц ветеринарного паспорта с данными о хозяине и номером чипа, авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и отправить заявку. Результат приходит в личный кабинет. Кроме того, сервис позволяет вносить изменения в данные владельца и снимать животное с учета», — рассказал глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Двойных.

Регистрация домашних животных в Подмосковье стала обязательной с сентября 2023 года, а с марта 2025 года ввели штрафы за не прошедших процедуру собак.

Всего в реестре домашних животных зарегистрировано более 45 тысяч питомцев. Онлайн-услуга делает процедуру максимально простой и быстрой.