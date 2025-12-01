Около 500 жителей Подмосковья зарегистрировали домашних животных онлайн за месяц

В конце октября в Подмосковье начал работать онлайн-сервис, который позволяет дистанционно зарегистрировать домашнее животное. Он доступен на региональном портале государственных услуг.

За первый месяц сервисом воспользовались около 500 человек.

Большинство обращений — 452 — подали для первичной постановки питомцев на учет. Остальные касались корректировки сведений о владельцах или снятия животных с регистрации.

Кроме того, теперь регистрировать питомцев могут юридические лица, включая питомники, садовые товарищества, гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели и предприятия.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу необходимо убедиться, что животное имеет микрочип, подготовить фотографию питомца анфас и сделать снимки страниц ветеринарного паспорта с данными хозяина и номером чипа.

После авторизации на портале останется лишь заполнить электронную форму и отправить заявку. Результат рассмотрения придет напрямую в личный кабинет пользователя.

Напомним, что обязательная регистрация домашних животных в Московской области действует с сентября 2023 года. А с этого года за отсутствие учетной записи на собак ввели административную ответственность. Штрафы для граждан составляют до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, а для организаций — до 30 тысяч.

На сегодняшний день в едином реестре животных Подмосковья числятся свыше 45 тысяч питомцев.