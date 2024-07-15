Около 500 рабочих мест создадут в новом распределительном центре в Дмитрове

Компания «ЭТМ» создаст производственно-складской распределительный центр в индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитрове. Там создадут около 500 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания получила земельный участок площадью 48 гектаров. На новом складе будут хранить и распределять электротехнику и строительную продукцию. Площадь центра составит 55 тысяч квадратных метров.

«Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. В результате реализации проекта на предприятии будет создано около 500 рабочих мест для жителей Московской области», — сказала Екатерина Зиновьева.

Управляющая компания индустриального парка передала предприятию подготовленные участки, где уже обеспечили условия для проведения газа и электричества.

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