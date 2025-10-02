Около 500 млн рублей направят на строительство склада для мороженого в Подольске

Правительство Московской области и компания «Чистая Линия» подписали соглашение о строительстве складского комплекса в Подольске. Новый объект будет предназначен для хранения сырья, готовой продукции и комплектующих, а также для организации логистики по всей стране. Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей.

Комплекс сможет одновременно хранить свыше пяти тысяч тонн продукции, что позволит компании оптимизировать систему поставок. «Чистая Линия» — один из крупнейших производителей мороженого в России. В 2024 году предприятие выпустило 22 тысячи тонн продукции и сегодня предлагает более 150 видов мороженого.

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что регион занимает первое место в стране по производству мороженого. На предприятия Московской области приходится свыше половины выпуска продукции в ЦФО и почти пятая часть от общероссийского объема.