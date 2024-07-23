Около 500 килограммов гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрал житель микрорайона 1 Мая в Балашихе. На передовую отправили 500 килограммов комплектующих для военно-полевой кухни.

В машины с гуманитарной помощью загрузили две индукционные плиты, кастрюли, подносы и другую кухонную утварь, а также 300 окопных свечей, которые заливали совместно с женщинами из балашихинского клуба «Активное долголетие». Всего посылка вышла на 500 килограммов. Ее передали балашихинскому отделению общероссийской организации «Офицеры России».

«Мы отправляем гуманитарный груз благодаря нашим спонсорам. Ресторатор предоставил металлические кастрюли и посуду, специальные формы для выпекания хлеба. Мы отправляем то, что востребовано и то, что пригодится ребятам на фронте», — рассказал руководитель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» Сергей Чураков.

Главное помещение фонда «Защита» находится в Балашихе в микрорайоне Гагарина. Еще одно отделение — на цокольном этаже торгового центра «Восточный ветер» в микрорайоне 1 Мая.

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