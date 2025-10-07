Около 500 человек приняли участие во всероссийской контрольной в МФЦ Подмосковья

С 28 сентября по 5 октября около 500 человек написали всероссийскую контрольную «Выходи решать». Площадку для проекта предоставили подмосковные офисы «Мои документы».

Участники старше 14 лет решали задачи по математике, физике, химии, биологии, информатике и астрономии.

«Я активно готовлюсь к ЕГЭ по математике, и контрольная работа „Выходи решать“ — отличная возможность проверить свои силы перед экзаменом. Это дополнительный стимул для меня более углубленно изучать те предметы, которые мне необходимы», — признался ученик десятого класса из Ленинского городского округа Владимир Амбарцумян.

Ученица 10 класса из Дмитровского округа Дарья Иванченко рассказала, что часто участвует в подобных мероприятиях

«Мой любимый предмет — химия. Задания были очень разнообразными, и я с удовольствием их решила. В будущем я планирую поступать в Высшую школу экономики», — уточнила школьница.

Каждый участник после подведения итогов получит цифровой сертификат о прохождении контрольной.