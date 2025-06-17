Около 500 человек приняли участие в трейл-забеге в Черноголовке

Спортсменам предстояло преодолеть маршрут с препятствиями. По пути им встретились лес, крутые подъемы, песок и грязь.

Участники могли выбрать одну из дистанций: на пять километров — забег «Мицелий», на 10 — забег «Микоризная сеть» и на 20 километров — забег «Древесная связь».

«Черноголовский трейл — это очень сложные и серьезные соревнования. Поэтому для участников это настоящее испытание. Можно это назвать гонкой героев», — прокомментировала организатор Черноголовского трейла Юлия Пронина.

Организаторы включили в трейл-забег и дополнительный вид дисциплины — «Северная ходьба». Для маленьких атлетов дистанция поменьше.

«Трейл в Черноголовке проводится уже в четвертый раз. И каждый раз он бьет рекорды. У нас в этот раз почти 500 участников. Несмотря на погоду, все ребята приехали из 16 регионов из 63-х городов России», — сказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.