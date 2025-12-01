Около 500 человек приняли участие в первенстве по киокусинкай в Химках

Первенство по киокусинкай прошло в Химках. В нем приняли участие около 500 спортсменов из Москвы и Подмосковья от восьми до 16 лет.

Первенство прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково.

«Это подготовительный этап к Открытому кубку России, который пройдет в феврале. Лучшие спортсмены будут принимать в нем участие», — сказал президент Федерации киокусинкай Артур Бабаев

Киокусинкай отличается от классического карате полным контактом. Бои более жесткие и зрелищные. Спортсмены могут использовать удары локтями и коленями по корпусу и бедрам.

«Четыре года я усердно тренируюсь, чтобы когда-то стать чемпионом России. На этих соревнованиях я проиграл, но буду стараться еще больше и больше стараться выигрывать», — сказал участник соревнования Роберт Маильян.

Первенство проводят уже 10 лет. Бороться за победу ежегодно приезжают спортсмены из Москвы и округов Подмосковья.