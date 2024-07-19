Около 50 жителей посетили выездную встречу с администрацией Химок

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездная встреча администрации городского округа с жителями прошла в микрорайоне Старые Химки. Около 50 человек смогли обратиться к представителям профильных ведомств для решения вопросов ЖКХ, благоустройства, транспорта и других.

Выездная администрация — это формат работы, при котором сотрудники ведомств оперативно решают поступающие запросы. Жители Химок, в свою очередь, могут обратиться к специалистам администрации, не выезжая в центр и не простаивая в очередях.

«Я был приятно удивлен тем, насколько быстро и эффективно решили мои вопросы. Специалисты внимательно выслушали меня, изучили документы и предложили оптимальное решение», — поделился житель Химок Георгий Овчинников.

Напомним, что следующую встречу с гражданами проведут в гимназии № 16 в микрорайоне Левобережный. Она состоится 25 июля с 16:00 до 20:00.

Всего с начала 2024 года администрация округа организовала 32 выездные встречи с жителями. Представители профильных ведомств обработали свыше 1,5 тысячи заявок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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