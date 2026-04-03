Около 50 водозаборных узлов реконструировали в Подмосковье за 2 года

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

В этом году в Подмосковье планируется масштабное обновление инфраструктуры в сферах тепло- и водоснабжения. На модернизацию более 500 объектов выделили значительные средства и ресурсы.

Программу реализует партия «Единая Россия». Она касается и оптимизации работы ресурсоснабжающих организаций.

«Наказы в сфере ЖКХ – это огромная часть Народной программы «Единой России. За последние два года в Московской области построено и реконструировано 120 котельных, 527 километров тепловых сетей, 11 очистных сооружений и порядка 50 ВЗУ», – отметил председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов.

В Серпухове реконструкцию очистных сооружений на улице Безымянной проводят по графику. Проект позволит увеличить мощность очистки сточных вод до 60 тысяч кубометров в сутки.

Фото: Администрация г.о. Серпухов
1/2
Фото: Администрация г.о. Серпухов
2/2

Специалисты предусмотрят системы очистки иобеззараживание воды, а также обезвоживания осадка. Запланировано возведение новых зданий и лаборатории.

«От работы очистных сооружений зависит экологическая безопасность и комфорт жителей, поэтому проект является важным вкладом в качество жизни в Серпухове», — отметил глава округа и секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко.

Стоимость реконструкции превышает семь миллиардов рублей, завершение работ намечено на конец 2027 года.

Реализованные проекты уже приносят результат. В Реутове водозаборный узел № 9 увеличил производительность насосной станции в два раза, обеспечив качественной питьевой водой 50 тысяч жителей.

Модернизация затронула и предприятие «Балашихинские коммунальные системы»: там обновили аварийно-диспетчерскую службу и автопарк. Также на объекте проводят работы по цифровизации и улучшению качества водоснабжения и теплоснабжения для более чем 500 тысяч жителей.

Фото: администрация г.о. Серпухов
1/2
Фото: Пресс-служба Мособлдумы
2/2

Программа по обновлению объектов ЖКХ стала одной из ключевых тем окружного форума «Есть результат!», где подвели итоги Народной программы «Единой России» и начали сбор предложений для ее новой редакции.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте