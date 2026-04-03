Около 50 водозаборных узлов реконструировали в Подмосковье за 2 года

В этом году в Подмосковье планируется масштабное обновление инфраструктуры в сферах тепло- и водоснабжения. На модернизацию более 500 объектов выделили значительные средства и ресурсы.

Программу реализует партия «Единая Россия». Она касается и оптимизации работы ресурсоснабжающих организаций.

«Наказы в сфере ЖКХ – это огромная часть Народной программы «Единой России. За последние два года в Московской области построено и реконструировано 120 котельных, 527 километров тепловых сетей, 11 очистных сооружений и порядка 50 ВЗУ», – отметил председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов.

В Серпухове реконструкцию очистных сооружений на улице Безымянной проводят по графику. Проект позволит увеличить мощность очистки сточных вод до 60 тысяч кубометров в сутки.