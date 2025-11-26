Около 50 студентов стали донорами крови в Подольске

Традиционную молодежную акцию «Стань донором крови» в Подольске приурочили к «Месяцу добрых дел». В этот раз кровь сдали 50 студентов местных колледжей.

Руководитель подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов уже имеет большой опыт в этом деле. Первый раз он сдал кровь в 2016 году, а сейчас на его счету уже 45-я процедура. Совсем скоро юношу ждет награда — нагрудный знак «Почетный донор России».

«Для меня это не просто награда, а символ ответственности и солидарности. Хочу, чтобы как можно больше людей присоединились к донорскому движению. Это совсем не страшно, процедура проходит комфортно и безопасно, а ощущение, что ты помог кому‑то, остается надолго», — поделился Александр Шаповалов.

Многие студенты пришли в подольское подразделение Московского областного центра крови впервые и чувствовали волнение, но после процедуры решили и дальше продолжать помогать людям.

Напомним, чтобы стать донором нужно подходить по медицинским показаниям и прийти в центр переливания с паспортом и СНИЛС.