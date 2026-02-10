Около 50 рабочих мест создадут на новом складе в Химках

В Химках продолжается строительство складского корпуса с административно-бытовым корпусом. Работы вышли на финишную прямую: объект готов уже более чем на 76%.

В здании разместят современный склад для товаров народного потребления. В том числе там планируют хранить питьевую воду в 19-литровых бутылях.

Будущий комплекс занимает внушительную площадь — свыше 8,2 тысячи квадратных метров.

Каждый день через склад будет проходить до 1050 тонн грузов. Продукцию будут размещать на стеллажах, что упростит логистику и сократит время сборки и отправки заказов.

После запуска объекта жители округа получат около 50 новых рабочих мест. Складской комплекс усилит логистическую инфраструктуру рядом с деревней Перепечино и поможет дистрибьюторам быстрее доставлять товары как по Московской области, так и в столицу. За счет этого путь от склада до покупателя станет короче, а поставки — оперативнее.

За ходом работ следит Главгосстройнадзор Московской области. Ввести склад в эксплуатацию планируют во втором квартале этого года.