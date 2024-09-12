Около 50 подъездов жилых домов в Коломне отремонтируют в этом году

Городской округ Коломна вошел в топ-10 лучших муниципалитетов по ремонту подъездов. В этом году приведут в порядок 20 подъездов по программе губернатора Андрея Воробьева и 27 — в рамках текущего ремонта и содержания многоквартирных домов.

Ремонты в подъездах проводятся с участием жителей. Они сами контролируют работы и определяют дизайн.

«Перед тем, как начать красить стены, нам предложили несколько цветов на выбор: зеленый, желтый, розовый, персиковый и голубой. Мы выбрали зеленый», — поделилась жительница дома № 31 на улице Малышева Любовь Хамидовна.

Программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2016 года. За это время в Коломне и Озерах привели в порядок более 2,5 тысяч объектов. Рабочие обновили входные группы, заменили проводку, светильники, установили пластиковые окна, покрасили стены и потолки.

В этом году 30 процентов финансируют из бюджетов Московской области и муниципалитета, а 70 — в счет оплаты по квиткам за текущий ремонт и содержание многоквартирного дома .

«В этом году силами наших сотрудников мы обновили еще 15 подъездов. Во время ремонта меняли электрику, слаботочку, проводили малярно-штукатурные работы, практически везде меняли деревянные окна на пластиковые, чтобы уменьшить энергопотери, и в подъезде было сухо и тепло», — рассказал генеральный директор Департамента городского хозяйства Сергей Михайлов.

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