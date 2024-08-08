Около 50 пар поженились в Рузе в июле

Около 50 пар поженились в июле в Рузе. Эту статистику привели в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве пояснили, что июль традиционно считается самым популярным месяцев у молодоженов.

В июле этого года в отделе ЗАГС по Рузскому городскому округу зарегистрировали брак порядка 50 пар, что на 10 больше аналогичного периода прошлого года.

Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей 59 лет, а самому молодому жениху — 18 лет, самому старшему — 63.

В Министерстве напомнили, что теперь зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Лучшие локации Подмосковья, тренды, советы можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».

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