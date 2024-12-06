Около 50 населенных пунктов Ленинского округа газифицируют за 2 года

Голубое топливо появится еще в 47 деревнях и селах Ленинского городского округа до конца 2026 года. Работы идут в рамках президентской программы «Социальная газификация».

В этом году газом смогли обеспечить 54 СНГ. Работы шли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков жителей. Важно, что при этом домовладение должно иметь статус жилого дома и на него должны быть оформлены документы.

«Президентская инициатива „Социальная газификация“, стартовавшая в 2021 году, уже позволила обеспечить газом более двух тысяч домовладений в 51 населенном пункте в Ленинском округе. Программа пользуется высоким спросом и была продлена. Сейчас специалисты обрабатывают заявки от владельцев частных домов. До конца 2026 года выполним догазификацию в домах сел Остров, Ермолино, Булатниково, деревень Ближние Прудищи, Мамоново, Пуговичино и других», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что также в муниципалитете планируют построить газопровод высокого давления в поселке Леспаркхоз. Работы начнут в 2027 году, а завершат — в 2028-м.

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