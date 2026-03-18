Около 50 молодых семей за 5 лет получили жилищные сертификаты в Зарайске

Федеральный форум «Народная программа. Есть результат» прошел в Ростове-на-Дону и был посвящен жилищной политике и развитию инфраструктуры. В рамках реализации Народной программы «Единой России» в Зарайском муниципальном округе активно развиваются жилищные направления: поддержка молодых семей, переселение из аварийного фонда, обеспечение жильем детей-сирот и льготных категорий.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко рассказал, что за последние пять лет 47 молодых семей в Зарайске получили жилищные сертификаты, а на Московской улице продолжается строительство современного дома для 123 семей, которые переедут туда из аварийного жилья.

«Народная программа „Единой России“ объединяет целый комплекс решений, направленных на развитие жилищной сферы: расселение аварийного жилья, поддержку льготных категорий граждан, помощь бюджетникам — врачам, учителям и другим специалистам, защиту участников долевого строительства, развитие индивидуального жилищного строительства и комплексное развитие территорий. Мы видим, как эти меры работают в Зарайске — это реальные результаты, которые меняют жизнь людей к лучшему», — подчеркнул Виктор Петрущенко.