Около 50 контейнерных площадок проведут в порядок в Чехове 2025 году

В муниципальном округе в течение года модернизируют порядка полусотни контейнерных зон для сбора мусора, уже приступили к расширению и обновлению площадки на улице Чехова. Работы планируют завершить в конце мая.

Ремонт начали по многочисленным обращениям горожан. Жители улицы Чехова жаловались на поврежденное пожаром ограждение, отсутствие крыши контейнерной площадки и необходимого количества баков. Модернизация зоны сбора мусора поможет устранить проблему навалов, улучшить санитарное состояние и внешний вид территории. Здесь появятся две площадки: одна для обычного мусора, а вторая для крупногабаритного. На месте первой зоны выполнят демонтаж изношенных конструкций и строительство современной площадки, которая будет отвечать всем нормам. Уже частично подготовили основание и каркас для ограждения и ворот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.