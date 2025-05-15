Около 50 контейнерных площадок обновят в Истре

До середины июня текущего года 49 контейнерных площадок модернизируют на территории муниципального округа. В прошлом году подобную работы провели по 12 адресам в Истре и Дедовске, а также в Павловской Слободе, Бужарове, Новопетровском и Ермолинском.

В этом году в план работ внесли в четыре раза больше адресов, чем в прошлом. Уже отремонтировали 15 контейнерных площадок по всему округу.

Сейчас работы ведутся в Истре, в жилом комплексе «Малая Истра», Михайловке, поселке Гидроузла имени Куйбышева, Сафонтьеве, деревне Черная, Агрогородке, Снегирях и Аносине.

В ходе реконструкции создадут удобный подъезд для мусоровозов, обновят основания и ограждения контейнерных площадок и при необходимости увеличат их размер для того, чтобы вставить более комфортные и вместительные баки и бункеры для крупногабаритного мусора.

Стоит отметить, что еще 30 адресов включили в план работ, но ремонтировать их будут уже в следующем году.