Около 50 колодцев отремонтировали в Подмосковье за неделю

Представители Мособлводоканала следят за тем, чтобы внешние колодцы находились в порядке и не представляли опасности. Только за неделю они отремонтировали около 50 объектов — часть в рамках плановых работ, часть по обращениям жителей.

Рабочие восстанавливают и герметизируют стены колодцев, меняют поврежденные крышки и люки, проверяют и ремонтируют запорную арматуру, очищают колодцы от мусора и посторонних предметов, а при необходимости заменяют или чинят врезки. Чтобы сохранить неповрежденные элементы, часть операций выполняют вручную, а для работы с тяжелыми материалами и конструкциями используют спецтехнику — экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.