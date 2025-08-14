Около 50 канализационных насосных станций отремонтируют в Истре

До конца октября 2025 года в муниципальном округе Истра приведут в порядок около 50 канализационных насосных станций. Почти 30 из них уже проверены и отремонтированы.

Насосные станции играют ключевую роль в водоотведении и экологической безопасности региона, поэтому дважды в год проводится комплекс мероприятий, включающий откачку и очистку приемных резервуаров, ремонт трубопроводов и запорной арматуры, герметизацию гильз и обслуживание насосного оборудования, чтобы все работало исправно.

Отметим, что на части канализационных насосных станций установили системы оповещения, которые передают сигнал диспетчеру за 30–60 минут до возможного перелива. Это позволяет оперативно направлять аварийную бригаду для устранения проблемы. На остальных объектах организовано круглосуточное дежурство персонала.