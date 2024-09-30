Участники «Бизнес-инкубатора ШОС» представили свои проекты в Дубне

На территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» состоялась встреча 50 успешных бизнесменов из девяти стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит стал частью программы работы «Бизнес-инкубатора ШОС», направленной на укрепление деловых связей и развитие международного сотрудничества.

В течение четырех дней участники из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана и других стран посетили производства компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», ознакомились с их инновационными разработками и определили направления для дальнейшего взаимодействия.

Директор «Бизнес-инкубатора ШОС» Татьяна Селиверстова отметила, что некоторые участники уже договорились о сотрудничестве с рядом предприятий и уже скоро состоится церемония подписания соглашений.

На площадке ОЭЗ «Дубна» представители стран-участниц ШОС представили свои проекты и стартапы, нашли новых бизнес-партнеров и обсудили перспективы совместной работы.

По словам организаторов, эта встреча подтвердила важность международного сотрудничества и стала значимым шагом в укреплении экономических связей между странами-участницами ШОС.

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