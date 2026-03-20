Около 50 дорожных дефектов устранили за 3 дня в Можайском округе

Плановые работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются в муниципалитете. Только за последние три дня дорожники устранили порядка 50 дефектов покрытия на улицах округа.

Сотрудники «Единого дорожно-транспортного центра» приводят в порядок после зимы как центральные улицы, так и внутриквартальные проезды. Сначала рабочие с помощью специального оборудования фрезеруют края ямы, убирая старый и разрушенный асфальт, после чего свежий горячий материал ложится ровным слоем. Такой метод называется «ремонт картами» и позволяет обеспечить надежное сцепление нового покрытия со старым.

Специалисты мониторят состояние покрытия, чтобы оперативно включать в график ремонта наиболее проблемные участки. Системный подход позволяет не только поддерживать сеть в нормативном состоянии и продлить срок службы дорожного полотна, но и повышает безопасность для водителей и пешеходов.