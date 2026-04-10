Около 50 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Капитальный ремонт детского сада № 5 продолжается в микрорайоне Купавна в Балашихе. Процесс работ на объекте оценили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Обновленное учреждение планируют открыть уже в этом году.

«Одно из ключевых направлений реализации народной программы „Единой России“ — капитальный ремонт социальных учреждений, прежде всего объектов образования. Всего в Московской области за пять лет по просьбе жителей привели в порядок 342 образовательных учреждения, 97 из них — детские сады», — пояснил Игорь Брынцалов.

В этом году ремонт проведут примерно в 50 детских садах.

Здание в Купавне ждет комплексное обновление: изменения коснутся как внешнего облика, так и внутренних помещений. Подрядчик завершил основные демонтажные работы и перешел к обновлению стен и полов, утеплению фасада, монтажу инженерных сетей и ремонту кровли. Общую готовность объекта оценивают примерно в 25%.

Детский сад, рассчитанный более чем на 130 дошкольников, входит в структуру образовательного комплекса гимназии № 9 имени Горшкова.

«В этом году в программу капитального ремонта у нас вошли четыре детских сада и две школы. Мы следим за тем, чтобы после проведенных работ все они выглядели красиво, современно, а внутри были созданы все условия для качественного и комфортного обучения наших детей», — отметил Сергей Юров.