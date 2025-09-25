Около 50 человек приняли участие в донорской акции в Воскресенске

В культурно-молодежном центре «Клио» города Белоозерский городского округа Воскресенск прошла акция «День донора». Участие в ней приняли около 50 человек, среди которых как опытные доноры, так и новички.

Заготовку крови осуществляла выездная бригада Московского областного центра крови. Перед процедурой специалисты проводили измерение давления, анализ крови на гемоглобин и изучали другие показатели. Волонтеры заботливо раздавали донорам чай и печенье, чтобы они могли подкрепиться и избежать возможного головокружения.

Каждая донация — это вклад в спасение жизней пациентов больниц, пострадавших в авариях, людей, борющихся с тяжелыми заболеваниями. Благодаря активности и отзывчивости жителей будет пополнен стратегический запас крови медицинских учреждений региона.