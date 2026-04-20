Около 5 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку против клещевого энцефалита
К 17 апреля в медицинские организации Подмосковья обратились 294 человека с жалобами на укусы клещей. Этот показатель ниже, чем в прошлом году.
Вакцинацию против клещевого энцефалита в целях профилактики проводят людям, которые выезжают на эндемичные территории, а также тем, кто работает на природе.
В регионе прививку сделали уже пять тысяч человек, причем три тысячи из них — дети.
Для предотвращения распространения клещей в Подмосковье на площади свыше пяти тысяч гектаров проведут акарицидную обработку.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в области не выявили.
Управление Роспотребнадзора по региону продолжает контролировать эпидемиологическую обстановку.
